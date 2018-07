Laos: decine di morti e dispersi per crollo di una diga

Per il crollo di una diga in costruzione nel Laos decine di persone hanno perso la vita o sono date ancora per disperse. Molti abitanti dei sei villaggi travolti dalla furia dell’acqua fuoriuscita dalla diga si sono dovuti rifugiare sui tetti delle case sommerse.

La diga crollata è una diga ausiliaria chiamata “Saddle Dam D” che fa parte di una rete di due dighe principali e cinque dighe controllate all’interno del progetto di energia idroelettrica definito Xe-Pian Xe-Namnoy.

La diga era completa al 90% e doveva iniziare a funzionare per la produzione di energia elettrica a partire dal prossimo anno. E’ stata realizzata dalla SK Engineering & Construction, una società sudcoreana i cui responsabili hanno dichiarato che l’esistenza di alcune fratture era stata scoperta poco prima del crollo.