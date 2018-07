Terremoto in Piemonte. Paura in provincia di Cuneo

In Piemonte, una scossa di terremoto è stata registrata ieri sera in provincia di Cuneo, con epicentro nella zona delle Alpi. La magnitudo è stata rilevata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia di una intensità di 3.3, che in un primo momento era stata elevata a 3.9. La profondità è stata individuata a circa dieci chilometri.

La scossa di terremoto ha provocato molta paura tra la popolazione di una larga area del Piemonte. L’’epicentro è stato nella valle Maira, nel comune di Stroppo e le conseguenze sono state avvertite anche con le confinati zone della Francia.

Non sono stati segnalati crolli e non sono state denunciate conseguenze per le persone e le cose.

Di seguito l’elenco dei comuni più vicini all’epicentro, tutti in provincia di Cuneo.