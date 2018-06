Record di poveri in Italia: 5 milioni

I dati Istat sui poveri in Italia sono drammatici: 5 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Un milione e 778 mila le famiglie che versano in tale condizione. La povertà assoluta cresce sia in termini di famiglie, sia di individui con un aumento degli individui poveri dell’8,4%.

Al Sud in povertà assoluta si trova una persona su 10 e il numero dei poveri aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno, sia per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli individui (da 9,8% a 11,4%) soprattutto nei comuni fino a 50mila abitanti e nei Comuni più piccoli .

La povertà, però, aumenta anche nei centri e nelle periferie delle più grandi città del Nord. Così come i poveri crescono tra le donne e i minori. Secondo i dati Istat le donne povere sono due milioni 472 mila (pari all’8%) mentre i minorenni sono un milione 208 mila (12,1%) e i giovani di tra i 18 e i 34 anni un milione e 112 mila (il 10,4%, è il valore più elevato dal 2005).