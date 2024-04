Europei preoccupati per povertà e lavoro più che dai migranti

Secondo un sondaggio Eurobarometro commissionato dal Parlamento europeo in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo giugno dal quale emerge che la vera priorità degli europei è quella della povertà.

Salute, lavoro, difesa e sicurezza richiedono una centralità nell’agenda delle istituzioni e dei politici dell’Unione. Tra i giovani è particolarmente sentita come preminente la questione ambientale. Una bella smentita, insomma di tutta quella politica e del mondo e di quella parte della comunicazione che agita lo spettro dell’invasione da parte dei migranti.

Il sondaggio entra poi nello specifico delle opinioni dei cittadini di singoli paesi. E così emerge che in Svezia la maggioranza degli intervistati sostiene la richiesta di mettere il cambiamento climatico in cima a tutto e che in Italia, Ungheria, Portogallo, Romania e Slovacchia, la massima priorità è indirizzata verso il lavoro e all’economia.

Infine, secondo la maggioranza degli europei intervistati, il prossimo Parlamento europeo dovrebbe occuparsi di più delle questioni della pace e della democrazia, della tutela dei diritti umani, della libertà di parola e di pensiero.

Quasi il 60% ha una visione negativa degli Stati Uniti e circa l’83% della Russia.