Il “macronismo” verso il finale ? – di Pier Luigi Tolardo

Questi due ultimi anni di Presidenza Macron e quindi del movimento politico da lui fondato e guidato, Renew che ha anche i suoi epigoni italiani in Renzi e Calenda, sono all’insegna di una profonda involuzione.

Prima la forzatura dell’ inserimento in Costituzione del diritto all’aborto, con la convergenza dell’estrema destra lepenista e l’astensione dell’estrema sinistra, poi le dichiarazioni ripetute per chiedere alla NATO di entrare in guerra contro la Federazione Russa, da parte di una potenza nucleare militare, l’unica che fa parte dell’Unione europea e dispone di un seggio permanente all’interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Sembra che la cifra di un movimento politico che intendeva superare le categorie di destra e sinistra sia piuttosto la sommatoria degli elementi più negativi della destra e della sinistra.

Aggiungiamo poi la determinazione con cui vuole introdurre l’eutanasia nella legislazione francese, una concezione della laicità ancora fortemente ancorata alla rigidità francese e il quadro è completo.

Già all’inizio del suo primo mandato Macron aveva voluto liberalizzare ulteriormente il mercato del lavoro già abbondantemente liberalizzato dai governi socialisti e introdotto maggiori poteri per la polizia.

Questo inizio di destra era stato poi mitigato dall’apertura del dialogo sociale per cercare di reagire alla rivolta dei Giubbotti Gialli che, con la sua ondata di violenze, ha scosso le stesse fondamenta della République.

Un dialogo poi interrotto dall’uso, in mancanza di una maggioranza parlamentare, dei poteri speciali dati all’ Esecutivo dalla Costituzione gollista, un uso frequente sotto la presidenza Macron che evidenzia tutta la crisi del modello bonapartista del semipresidenzialismo alla francese oggi rinnegato perfino dalla Meloni a favore di un inedito ed incerto premierato elettivo all’italiana.

Il macronismo ha vissuto una sola stagione pur durata dieci anni e più che una soluzione alla crisi del bipolarismo fra le culture politiche tradizionali sta diventando un problema peggiore di quelli che voleva curare.

Pier Luigi Tolardo

Pubblicato su Rinascita Popolare dell’Associazione I popolari del Piemonte (CLICCA QUI)