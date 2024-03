Giorgetti e il … bacio della pantofola

Pure il Ministro Giancarlo Giorgetti ha partecipato alla riunione dell’estrema destra continentale fortemente voluta da Matteo Salvini. E lo ha fatto criticando quell’Europa con cui deve trattare quotidianamente per il bene dell’Italia. Il Giorgetti che ha coltivato l’immagine di colui che segue la logica del “”sopire, troncare, padre molto reverendo, troncare, sopire”, ha dismesso il doppio petto e si è unito all’estremismo antieuropeo.

Giorgetti ha rimproverato all’Europa le verifiche che devono essere fatte. Quanto invece è necessario, ad esempio, per assicurare che il Pnrr non venga dilapidato per “mancette e mancioni” elettorali cui c’hanno abituato i politicanti italiani.

Si vede che era necessario il “bacio della pantofola” di Salvini con buona pace di tutti i tentativi fatti per presentarsi come il volto concreto, ragionevole ed ecumenico della Lega.