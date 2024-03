Il fascista fermato a Monaco: un caso di stupidità

Il giovane tifoso laziale fermato dopo aver partecipato con altri camerati alla esaltazione del fascismo nella birreria di Monaco di Baviera, dove Hitler usava riunire i suoi criminali fanatici, una condanna comunque se la meriterebbe. Quella per stupidità. Non lo sa che in Germania con certe cose non scherzano e non si abbandonano ai leguleismi di cui, purtroppo, ci hanno fatto dono anche nel nostro Paese?

Gli esaltatori del fascismo e dei suoi crimini sono al di fuori del mondo e della storia e questo è il reato più grave. Speriamo che chi di dovere in Germania lo spieghi bene allo sventurato della birreria di Monaco.