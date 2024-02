Sulle dipendenze giovanili. 12 febbraio alla Sapienza di Roma

Fondazione Roma Sapienza

Dipendenze giovanili: dimensioni del fenomeno e strategie di prevenzione

Lunedi 12 febbraio 2024 ore 16.00 -19.00 – Aula Magna Sante de Sanctis Facoltà di Medicina e Psicologia,

via dei Marsi 78 –

Programma

Introduzione

Eugenio Gaudio – Presidente Fondazione Roma Sapienza

Saluti istituzionali

Erino Angelo Rendina – Preside Facoltà di Medicina e Psicologia,

Sapienza Università di Roma

Bruno Botta – Rettore Unitelma Sapienza

Cristina Limatola – Prorettrice per lo sport e benessere,

Sapienza Università di Roma

Domenico Misiti – Coordinatore In Unam Sapientiam

Interventi

Apertura: M. Caterina Grassi – In Unam Sapientiam

Anna Oliverio Ferraris – Sapienza Università di Roma: “Forme di

dipendenze giovanili”

Ferdinando Nicoletti – Sapienza Università di Roma: “Basi

neurobiologiche del disordine da sostanze d’abuso”

Giuseppe Bersani – Sapienza Università di Roma: “Disturbi mentali da

sostanze d’abuso”

Alessandro E. Vento – ASL Roma 2: “Nuove tendenze nelle dipendenze

giovanili: strategie di prevenzione”

TAVOLA ROTONDA

Modera:

Mario Morcellini – In Unam Sapientiam

INTERVENTI PROGRAMMATI

Concetta Pastorelli – Sapienza Università di Roma

Vincenzo D’Adamo – già Cappellano Sapienza Università di Roma

Maurizio Barbieri – Centro di servizi SapienzaSport

Antonio Bolognese – Sapienza Università di Roma

Marco Canevelli – Sapienza Università di Roma

