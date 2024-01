Ma Giorgia Meloni non era contro la privatizzazione delle Poste?

Chi si dovesse mettere a ricercare sul web cosa Giorgia Meloni ha sostenuto nel passato sosteneva sulla privatizzazione troverebbe il seguente post pubblicato nel 2018 in cui quella che allora era solo la Segretaria di Fratelli d’Italia scriveva:

No alla privatizzazione di Poste Italiane : per Fratelli d’Italia è un gioiello che deve rimanere in mano italiana e pubblica, è un presidio di legalità e di presenza dello Stato.