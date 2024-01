L’OMs e il “governo mondiale” della sanità

Torno sull’inquietante argomento OMS sollecitato da una lettera dell’amico Mario Chieregato di Rovigo, iscritto a Insieme. Nella lettera Mario fa presente la preoccupazione di suo figlio, che vive in Germania assieme alla moglie tedesca, per il tentativo di desautorare gli Stati della loro sovranità nel campo della salute pubblica, a favore esclusivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le cui decisioni e raccomandazioni diventerebbero vincolanti per gli stati membri. Avevo già in passato manifestato le stesse perplessità sull’azione dell’OMS, oggi guidata da privati e dai loro interessi spesso poco chiari (CLICCA QUI e QUI)

Con tutta evidenza, la preoccupazione per una presa di potere che togliesse agli stati qualsiasi possibilità di intervenire, ma anche solo di interloquire, sulle decisioni dell’OMS, è molto diffusa, come si dimostra anche nei video allegati alla lettera che Alessandro Chieregato ha inviato a politici alemanni e che allego. Sarebbe auspicabile anche da noi un’iniziativa simile. La sintesi dell’intervento, puntuale e dai toni perentori, dell’avvocato svizzero Philipp Kruse al Parlamento Europeo, nell’ambito del forum ECI (Iniziativa dei Cittadini Europei), iniziativa tesa a sfidare l’OMS sul trattato pandemico, si può leggere in quest’articolo (CLICCA QUI).

Di seguito c’è la lettera inviata ai politici tedeschi dai coniugi Chieregato. Aggiungo solo che il silenzio pressoché totale dei media italiani su di un argomento di vitale importanza, dovrebbe farci indignare tutti per la poca o anche nessuna considerazione in cui viene tenuta l’opinione pubblica.

Massimo Brundisini

Il testo della lettera

Düsseldorf, 8.12.2023

Gentile Signora/e Deputata/o,

Siamo Alessandro Chieregato (cittadino italiano) e Mechthild Friederichs (cittadina tedesca), residenti in Germania.

Nell’odierno panorma politico tedesco ci sentiamo in questo momento da lei rappresentati.

Le scriviamo per portare alla sua attenzione un tema che ci sta a cuore: i negoziati per gli emendamenti alla International Health Regulation (IHR) della Organizzazione Mondiale della Sanità.

Si avverte chiaramente negli emendamenti presentati dagli Stati stessi una forte tendenza a desautorare gli Stati della loro sovranità nel campo della salute pubblica, a favore della Organizzazione Mondiale della Sanità, le cui decisioni e raccomandazioni diventerebbero vincolanti per gli Stati membri.

Gli ambiti dove queste raccomandazioni vincolanti (che diventerebbero di fatto degli ordini agli Stati ) potranno essere emanate sono:

Dichiarazione di una nuova pandemia

Imposizione di misure preventive alla diffusione della malattia

Imposizione di cure obbligatorie, con farmaci e medicamenti scelti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità

Controllo della attuazione delle raccomandazioni da parte degli stati, compresa la possiblità di accedere a dati personali dei loro cittadini per verificare se hanno o non hanno usato le cure “raccomandate”

Abbiamo letto gli emendamenti proposti dall’UE tramite la Repubblica Ceca e siamo rimasti delusi nel vedere che l’UE non ha preso una posizione forte contro questi sviluppi, che porterebbero a nostro avviso ad una “dittatura medica mondiale” da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le chiediamo di fare tutto ciò che politicamente è in suo potere per portare questo problema all’attenzione dell’opinione pubblica tedesca (o italiana se in Italia) .

In allegato a questa lettera ci permettiamo di inviarle alcuni links con informazioni utili sul tema.

Cordiali saluti

Alessandro Chieregato e Mechthild Friederichs

ALLEGATI

Documenti del Gruppo di Lavoro sulle Riforme delle IHR:

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Submissions_Original_Languages.pdf

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

Video del discorso dell’avvocato Philipp Kruse durante la “Health and Democracy Conference” del 13 Settembre 2023 al Parlamento Europeo che spiega i potenziali pericoli delle riforme in corso:

https://www.youtube.com/watch?v=07gX9IFqNRM&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=PQ86dgzduVU&t=0s