Al Tesoro americano fa paura l’Intelligenza artificiale

Per la prima volta l’intelligenza artificiale (AI) è individuata dalle autorità finanziarie americane come un rischio per il sistema finanziario.

Nel suo ultimo rapporto annuale, il Financial Stability Oversight Council ha affermato che il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale nei servizi finanziari rappresenta una “vulnerabilità” che dovrebbe essere monitorata.

Sebbene l’intelligenza artificiale offra la promessa di ridurre i costi, migliorare l’efficienza, identificare relazioni più complesse e migliorare prestazioni e precisione, può anche “introdurre determinati rischi, compresi quelli per la sicurezza e la solidità.

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen, che presiede il FSOC, ha affermato che l’adozione dell’intelligenza artificiale potrebbe essere sviluppata a mano a mano che il settore finanziario adotta le tecnologie più adeguate al rispetto delle regole esistenti per la gestione del rischio.

L’intervento delle autorità monetarie Usa segue quello del Presidente Biden che recentemente ha emesso un ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale incentrato principalmente sulle potenziali implicazioni della tecnologia per la sicurezza nazionale e la discriminazione.