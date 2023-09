Insieme per la Costituzione. A Roma il 7 ottobre

Il 7 ottobre a Roma si terrà una grande manifestazione “La via maestra – Insieme per la costituzione” promossa da una coalizione di circa 100 soggetti sociali.

Gli organizzatori sottolineano come “viviamo un tempo drammatico e pericoloso, in un sistema che genera guerra, collasso climatico, diseguaglianze estreme e crescenti, crisi della democrazia. Dentro questa crisi di sistema anche il nostro mondo e più in generale il Terzo Settore sta rischiando una pericolosa deriva, snaturando di fatto il principio di sussidiarietà per come lo abbiamo conosciuto e indebolendo ulteriormente la funzione costituzionale dell’Associazionismo libero e democratico fondata sul mutualismo”.

Serve allora progetto pubblico “fondato sulla pace e sulla cura; sulla giustizia climatica e sociale; sui beni comuni; sulla redistribuzione della ricchezza e sulla giustizia fiscale; sul lavoro, sul reddito e sul welfare pubblico; sui diritti sociali, civili, culturali, e delle donne; sull’accoglienza; sulla democrazia e la partecipazione”. Tutto ciò, insomma, che fa parte dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

Secondo i promotori dell’iniziativa, “il governo Meloni, a un anno dal suo insediamento, va in direzione contraria”, aggiungendo che l’autonomia differenziata e il presidenzialismo aggraverebbero tutti questi problemi e spaccherebbero in modo irreversibile la nostra società.

Ad ottobre di dieci anni fa, Roma ospitò la grande manifestazione “La via maestra”: anche allora per difendere i principi della nostra Costituzione, che è da sempre la bussola del nostro agire sociale. Rivendichiamo e rinnoviamo quell’impegno e quella convergenza.

Per aderire: [email protected]

CV