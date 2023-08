Lo sguardo femminile sull’Ambiente

Partecipa anche tu all’aggiornamento del Patto delle donne per il clima e l’ambiente in occasione della sua diffusione per #Cop28 il ventottesimo incontro negoziale sul contrasto al riscaldamento globale delle Nazioni Unite. L’edizione 2023 aprirà i battenti il 30 novembre a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Uno sguardo femminile per interpretare il mondo che verrà con STATI GENERALI DELLE DONNE Le Città delle donne – La rete Alleanza delle donne.

Il tuo contributo sarà inserito nel Patto.

Invialo via mail entro entro il 30 Agosto 2023 e deve includere il tuo nome, cognome, eventuali link a un tuo sito. La mail deve essere inviata a [email protected] e deve contenere la frase che il contributo può essere diffuso pubblicamente.