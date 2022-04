I ricchi sempre più ricchi. Qualcuno di loro si ribella

I fratelli James Cargill, Austen Cargill e Marianne Liebmann, tutti pronipoti di William Wallace Cargill, che fondò un vero e proprio impero alimentare di dimensioni mondiali sono entrati a far parte della lista Bloomberg Billionaires che elenca le 500 persone più ricche del mondo. Ognuno di loro ha una fortuna stimata di 5,4 miliardi di dollari (4,1 miliardi di sterline): un quinto in più d’incremento quest’anno.

Di loro si occupa il “The Guardian” di Londra che ricorda come i tre, ma ovviamente sappiamo che la cosa non riguarda solamente loro, è il frutto del “salto gigantesco” dei prezzi alimentari registrato dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ma di cui già si registravano pericolosi segni premonitori nella prima metà del 2021 (CLICCA QUI).

Quest’anno la Cargill, che impiega più di 155.000 dipendenti in 70 paesi, dovrebbe registrare profitti eccezionali, superando il precedente record di cinque miliardi di dollari del 2021 con un aumento del 63% , il più grande balzo dei suoi 157 anni di storia. I ricavi sono aumentati del 17% per una cifra pari a 134 miliardi di dollari.

La gigantesca azienda alimentare è presente anche in Italia dove si occupa, tra l’altro, di mangimi, di amidi e di cereali e semi oleosi. Sul suo sito web nella nostra lingua scrive: “Cargill si impegna a far prosperare il mondo”(CLICCA QUI).

Del resto, come ricorda la Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, l’indice dei prezzi alimentari è aumentato del 12,6% a marzo rispetto a febbraio, “facendo un balzo da gigante a un nuovo livello più alto dal 1990”. L’invasione dell’Ucraina ha fatto salire i prezzi medi dei cereali del 17% nel solo scorso mese di marzo nel corso del quale quelli del grano sono aumentati del 19,7% e quelli del mais del 19,1%, mentre altri livelli record sono stati toccati dall’orzo e dal sorgo.

“The Guardian” riporta il commento di Gemma McGough, imprenditrice britannica e fondatrice di Patriotic Millionaires UK ( I milionari patriottici britannici), un gruppo che si batte per l’introduzione di una tassa sul patrimonio delle persone più ricche del mondo al fine di colmare le disuguaglianze: “l’aumento vertiginoso della ricchezza della famiglia Cargill è stato un altro esempio di grottesco fallimento della nostra economia globale”.

Ha poi aggiunto: “Siamo in uno stato di crisi multiple e i governi non possono continuare a stare a guardare mentre la fame e la povertà alimentare aumentano e la ricchezza di pochi eletti sale alle stelle. È essenziale riequilibrare le nostre economie, tassare la ricchezza di persone come me e investire in sistemi che possano sostenere i milioni di famiglie attualmente incapaci di sfamare i propri figli”.

Cassandra Melissa Verticchio