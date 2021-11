Il capo dell’esercito Uk: pronti alla guerra con la Russia

Tra pochi giorni terminerà l’incarico di Capo delle Forze armate britanniche. Il generale Nick Carter ha voluto lasciare un forte messaggio ai suoi connazionali: essere pronti alla guerra con la Russia. L’affermazione è stata poi subito mitigata dalla considerazione di non ritenere che Vladimir Putin voglia davvero una “guerra calda” con l’Occidente. Ma oramai la cosa era stata detta, e volutamente.

Il generale Carter ha fatto una valutazione ad otto anni dall’assunzione dell’incarico sostenendo di ritenere che la Russia costituisce una accresciuta minaccia rispetto ad allora riferendosi alle tensioni esplose al confine tra la Polonia e la Bielorussia e all’ammassamento delle truppe russe al confine con l’Ucraina.

A suo avviso, la Russia considera il contesto strategico globale come una “lotta continua” nel corso della quale utilizza tutti gli strumenti disponibili per raggiungere i propri scopi. Ma ritiene che ” vogliano provare a raggiungere il loro obiettivo in modi più sfumati”. In ogni caso, “dobbiamo stare in guardia e assicurarci che prevalga la deterrenza e assicurarci che ci sia unità nell’alleanza della NATO senza che lasciare che si verifichino lacune in una posizione collettiva”.

