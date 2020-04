L’unione fa la forza. La via aperta dall’eurofondo Sure – di Leonardo Becchetti

Se verrà approvata nei dettagli delle bozze che circolano in queste ore la “Cassa Integrazione Europea” (il meccanismo Sure di mitigazione di rischio disoccupazione in questa fase di emergenza) sarà un primo passo importante per fare entrare l’Unione Europea nel mondo degli Eurobond e di una piena e consapevole condivisione del rischio tra Paesi membri.

Il meccanismo dovrebbe prevedere la raccolta a livello comunitario di circa 100 miliardi sui mercati attraverso l’emissione di obbligazioni garantite da 25 miliardi di euro raccolti attraverso contributi dagli Stati membri in proporzione al loro peso sul Pil dell’Eurozona. Trattandosi di un’emissione di obbligazioni di fatto europea (ovvero garantita dall’insieme dei Paesi membri) il tasso d’interesse sarebbe più basso di quello che un’analoga emissione realizzata dal nostro Paese avrebbe ottenuto sul mercato. I 100 miliardi raccolti verrebbero utilizzati per prestiti ai Paesi più in difficoltà – la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parla di Italia e Spagna in primis – e andrebbero a finanziare l’aggravio di spesa per le misure di sostegno al reddito di cittadini che perdono il lavoro, finiscono in Cassa Integrazione o subiscono riduzioni di orari di lavoro a causa della pandemia. Si suppone, e si spera, che il meccanismo non sia costruito per generare margini d’intermediazione generosi e che dunque i tassi sui prestiti ai Paesi membri siano assai prossimi a quelli della raccolta sui mercati. Di fatto questa sorta di “Eurobond” emessi per finanziare le spese di sostegno nazionale all’occupazione potrebbero arricchire l’offerta di attività finanziarie a basso rischio per i quali esiste una grande domanda da parte dei mercati e che l’offerta di titoli di Stato tedeschi non riesce a soddisfare.

In un meccanismo del genere i Paesi membri “forti” metterebbero di fatto a disposizione la loro maggiore reputazione di solvibilità per ridurre il costo dell’indebitamento dei Paesi membri maggiormente indebitati. La proporzione di partecipazione al fondo di garanzia vedrebbe maggiori responsabilità dei Paesi a più alto reddito non necessariamente corrispondenti alla quota dei prestiti ottenibili se, come sembra trapelare dalle dichiarazioni di Ursula von der Leyen, ci saranno limiti di erogazione per singolo Paese molto ampi (chi è nel bisogno, a quanto previsto, potrà avere in termini di prestiti di più della sua quota di partecipazione alle garanzie e fino al 60 per cento del totale).