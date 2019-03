Boeing 737 Max. Alla fine cede anche Trump: tutti a terra

Boeing 737 Max tutti a terra. Anche il presidente americano, Donald Trump, ha dovuto ordinatore che questo tipo di aereo non si levi in volo fino a quando non saranno accertate le cause dell’ultimo incidente aereo che in Etiopia ha provocato la morte di 157 persone.

L’ordine di Trump ha “effetto immediato” e giunge con un certo ritardo dopo le analoghe decisioni assunte dalle autorità di tutti i paesi del resto del mondo. L’incidente avvenuto in Etiopia segue quello accaduto ad un altro Boeing 737 precipitato al largo dell’Indonesia l’ottobre scorso-

Trump ha detto che la decisione di fermare i Boeing 737 Max 8 e Max 9 della Boeing cedendo di fatto al pressing internazionale dopo l’incidente aereo mortale avvenuto domenica scorsa in Etiopia. Stando a quanto detto dal leader Usa,è stata presa dopo che tutte le compagnie aeree si sono dette d’accordo con questa decisione perchè” la sicurezza e’ la cosa più importante”.

Il titolo Boeing ha ceduto ancora un altro 2,7% scendendo a 366 dollari.