Siria: la Russia bombarda la provincia di Idlib

Aerei russi hanno bombardato in Siria obiettivi ribelli nella provincia di Idlib, mentre le truppe governative si stanno ammassando per sferrare un’offensiva nell’ultima zona di una certa importanza ancora non tornata sotto il controllo del governo di Damasco di al Assad.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva avvertito Siria, Russia ed Iran di non effettuare attacchi su Idlib.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha respinto l’avvertimento confermando che l’esercito della Siria si stava invece “preparando” per liberare quella che ha definito la”culla del terrorismo”, in una zona dominata dal gruppo di al Qaeda.

L’ONU ha avvertito che sta per determinarsi una vera e propria catastrofe ed ha invitato la Russia e la Turchia ad agire con urgenza per evitare “un bagno di sangue”.