300 organi di stampa Usa contro Trump per la libertà di stampa

Più di 300 organi di stampa statunitensi lanceranno una campagna stampa per contrastare gli attacchi del presidente Donald Trump. L’iniziativa era stata lanciata dal Boston Globe per denunciare a livello nazionale quella che il giornale ha definito la “sporca guerra” del presidente contro i media, usando l’hashtag #EnemyOfNone.

Trump ha spesso deriso i resoconti dei media come “notizie false” e ha attaccato i giornalisti come “nemici del popolo”.

Così, oggi il Boston Globe e le centinaia di altri organi di stampa aderenti all’iniziativa pubblicheranno un editoriale “sui pericoli dell’assalto alla stampa da parte dell’amministrazione” Trump .

I principali quotidiani nazionali degli Stati Uniti parteciperanno all’iniziativa, così come ha fatto il quotidiano britannico The Guardian, il quale ha scritto che Trump è il primo presidente “che sembra avere una politica calcolata e coerente per indebolire, delegittimare e persino mettere in pericolo il lavoro della stampa”, ha scritto il giornale londinese nel suo editoriale.