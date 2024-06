FEDE, POLITICA e PROFEZIA . L’attualità di Giorgio La Pira in un mondo in cerca di pace-di Mattioli

FEDE, POLITICA e PROFEZIA . L’attualità di Giorgio La Pira in un mondo in cerca di pace.

E’ adesso disponibile un volume, curato da Alberto Mattioli, che raccoglie gli scritti più significativi di Giorgio La Pira.

L’idea nasce su iniziativa della Fondazione La Pira per mettere insieme commenti e saggi di protagonisti della cultura cattolica del nostro tempo, storici, giuristi, saggisti e giornalisti, accomunati dallo stesso ideale di libertà e di pace. Non soltanto per ricordare i 120 anni dalla nascita del «mistico prestato alla politica», ma per sottolineare il senso profondo di un’esistenza che è stata tutta testimonianza e missione.

I testi pubblicati tracciano idealmente il percorso umano, religioso e politico di Giorgio La Pira, uomo di eccezionale cultura e di profonda vita spirituale, che fu membro dell’Assemblea costituente, deputato nella prima Legislatura, sottosegretario al Ministero del Lavoro e Sindaco di Firenze.

In un XXI secolo dominato dalle guerre anche in Europa, i suoi interrogativi e le sue prospettive assumono un interesse nuovo. La freschezza e la forza della sua testimonianza sono un’utile bussola per tutti noi che abbiamo bisogno di orientamento per la nostra vita personale e di cittadini.

Con testi di La Pira e contributi di: Patrizia Giunti (presidente Fondazione Giorgio La Pira), Giovanni Spinoso e Claudio Turrini, Padre Gianni Festa, Piero Meucci e Mario Primicerio, Andrea Riccardi, Agostino Giovagnoli.