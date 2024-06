Fallito il trattato mondiale sulle pandemie – di Massimo Brundisini

L’OMS non è riuscita a finalizzare la bozza finale del Trattato sulla pandemia in tempo per l’Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra, il che significa che per ora l’accordo è stato accantonato. I paesi membri dell’OMS, e tra questi l’Italia, hanno espresso preoccupazione riguardo alla condivisione di informazioni e tecnologia, ma credo che le proteste delle persone in tutto il mondo abbiano fatto la differenza. A Ginevra c’è stata una grande manifestazione di massa con partecipanti da tutto il mondo.

In poche parole, l’Umanità non si è fidata di Bill Gates e del suo “burattino” Tedros Ghebreyesus. L’obiettivo malcelato era il controllo sul Pianeta. Per ora scampato pericolo. D’altra parte non dobbiamo dimenticare che l’OMS, organismo più che screditato e inopinatamente gestito da lobby private, ha taciuto sull’origine artificiale del virus Covid, come ormai universalmente appurato, perdendo quindi ogni credibilità.

Sempre sull’argomento virus e vaccini, ci sono ancora molti fatti da chiarire. Cito ad esempio questo post di Elon Musk: “Il New York Post accusa Fauci per le sue bugie sulla ricerca sui virus pericolosi presso l’istituto di virologia di Wuhan2 (CLICCA QUI)”.

Altra notizia ci viene sempre da Blondet, e riguarda dichiarazioni dell’ex direttore del CDC (Centro per il Controllo delle Malattie) negli USA (CLICCA QUI) Redfield parla dell’aumento di miocarditi e pericarditi post vaccinazione: nel caso della miocardite, nel mese di maggio, questo eccesso può essere stimato pari a 5,0 volte la deviazione standard. Ciò corrisponde ad una probabilità (stima rapida tramite una legge normale) che questo fenomeno sia legato alla casualità di una probabilità su 3 milioni. Per quanto riguarda la pericardite, l’eccedenza relativa al mese di maggio 2021 è pari a circa 6,75 volte la deviazione standard. Questa discrepanza indica che la probabilità che questo fenomeno sia fortuito può essere stimata in una possibilità su 100 miliardi.

Ancora una notizia purtroppo inquietante: Peter A. McCullough, uno dei più famosi clinici statunitensi, ha pubblicato un nuovo studio che ha rivelato che le iniezioni di mRNA di Covid alterano permanentemente il DNA di coloro che ricevono le iniezioni. Si è visto inoltre che questi pericolosi cambiamenti nel DNA verranno trasmessi alla prole dei vaccinati contro il Covid. Questa settimana, McCullough ha pubblicato un video su X, in cui mette in evidenza lo studio. McCullough rivela che lo studio esplosivo è stato massicciamente censurato sulle piattaforme di social media, nonostante fosse stato pubblicato dalla Biblioteca nazionale di medicina del National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti. “Il codice genetico di Pfizer e Moderna è permanentemente installato nel genoma umano”, ha affermato McCullough. “Quindi, mentre siamo qui oggi, dobbiamo riconciliarci con il fatto che Pfizer e Moderna potrebbero potenzialmente aver cambiato in modo permanente il genoma umano”. 26 maggio 2024

Sempre a Ginevra, arringando i manifestanti davanti alla sede dell’OMS, il Dr. Aseem Malhotra ha detto: “Non solo l’OMS non ha fatto nulla al riguardo, ma ha peggiorato la salute globale durante la pandemia. Per decenni sono stati sempre più un burattino per gli psicopatici tirannici delle multinazionali, il secondo più grande finanziatore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Fondazione Bill e Melinda Gates, che ha guadagnato miliardi di dollari investendo in questo orribile prodotto medico, il vaccino anti-Covid mRNA. Ma possono avere successo solo se glielo facciamo fare. Non permetteremo che i diritti vengano conquistati solo da coloro che fanno sentire la loro voce: quello che possiamo fare è semplicemente dire di no in modo nonviolento. Non obbedire…”(CLICCA QUI).

E ancora, scusandomi per l’insistenza sull’argomento, ma la ritengo legittima difesa, allego un post su X del Dottor Andrea Stramezzi con all’interno il video (sottotitolato) della testimonianza del Dottor Robert Malone, l’inventore del vaccino RNAm. Malone, In audizione a Washington, spiega come i frammenti di DNA del batterio Sv40, aggiunti ai vaccini a mRNA per facilitarne la produzione da Pfizer nel 2020 ma brevettato da Moderna già nel 2019 (sic) (anche se la FDA, nell’autorizzazione emergenziale non riporta i rischi segnalati da Moderna stessa) possano causare patologie geniche, tumori compresi, nei vaccinati. Tutti pensano ai danni da Astra Zeneca, ma quelli di Pfizer e Moderna, sono molto più pericolosi. NB: i sottotitoli sono sbagliati nel tradurre la frase “sono incompetenti” con “sono incompetente” (CLICCA QUI).

Una notizia in qualche modo collegata è questa: si è svolta a Madrid, fino al 2 Giugno, presso il lussuoso complesso alberghiero Mirasierras, la riunione annuale del Club Bilderberg, il circolo riservato dei potenti politici, economici, finanziari, militari, giornalistici del mondo occidentale. Fondato nel 1954 dal principe Bernardo, marito della regina Giuliana d’Olanda della ricchissima casata Orange, a lungo diretto da Etienne Davignon, diplomatico, politico e finanziere belga con un lungo curriculum nella Comunità Economica Europea, è un luogo d’incontro della classe dirigente del mondo occidentale. Non è esagerato affermare che tra le ovattate stanze dei suoi incontri oligarchici si decide una parte rilevante del nostro destino. A porte chiuse, senza comunicati ufficiali, senza che nulla trapeli (CLICCA QUI). Qui di seguito l’elenco completo dei partecipanti(CLICCA QUI)

Il collegamento con le problematiche sanitarie risiede nella presenza a Madrid di Albert Bourla, il veterinario di Salonicco direttore esecutivo della Pfizer: cosa dirà a porte chiuse il soggetto, sui cui lineamenti Lombroso avrebbe molto da dire e le cui elucubrazioni ricadono su di noi cavie? Sappiamo che una giornalista, la Gruber, è ospite fissa di gran rilievo, essendo “editor in chief” dal 2012, in quel consesso nel quale nulla di quanto vi si discute deve trapelare. Giovedì 30 e venerdì 31 è stata sostituita nel suo programma serale da Giovanni Floris mentre era in trasferta. Al suo ritorno vorrà degnarci di qualche ragguaglio? Magari sui menù? Se così non fosse, sarà comunque un facile esercizio immaginare dalle sue affermazioni quali possono essere state le direttive a cui anche lei dovrà ubbidire, magari pensando di essere una burattinaia. Per ora registriamo un attacco frontale all’attuale governo. MI verrebbe da pensare che se una giornalista tace su informazioni di rilievo, dovrebbe abbandonare il suo ruolo, o perlomeno dovrebbe affrontare l’argomento anche solo nelle linee generali.

Massimo Brundisini