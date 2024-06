Papa Francesco e il cammino con i migranti

Nota Papa Francesco: “Quante bibbie, vangeli, libri di preghiere e rosari accompagnano i migranti nei loro viaggi attraverso i deserti, i fiumi e i mari e i confini di ogni continente!”

Questo significa che “Dio non solo cammina con il suo popolo, ma anche nel suo popolo, nel senso che si identifica con gli uomini e le donne in cammino attraverso la storia – in particolare con gli ultimi, i poveri, gli emarginati –, come prolungando il mistero dell’Incarnazione”.

Ed è per questo che “l’incontro con il migrante, come con ogni fratello e sorella che è nel bisogno, “è anche incontro con Cristo”.

In conclusione, Papa Francesco invita ad “universi in preghiera per tutti coloro che hanno dovuto abbandonare la loro terra in cerca di condizioni di vita degne”, sentendosi “in cammino insieme a loro” e facendo “sinodo insieme”.

Commentando il messaggio, il Cardinale Michael Czerny, sj, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Integrale, sottolinea che “oggi, piuttosto che rifiutare e reprimere quanti migrano, dovremmo prestare attenzione ai fattori dietro la migrazione forzata”, perché “se sperimentassimo pressioni simili, anche noi partiremmo”, e dunque siamo chiamati a vedere “i migranti come fratelli e sorelle, che siano forzati a lasciare, oppure bloccati dall’entrare, oppure entrambi”.

Andrea Gagliarducci

Pubblicato su www.acistampa.com