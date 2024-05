Raisi e la voce della giustizia – di Saedeh Lorestani

La morte di un presidente o la caduta di uno strumento di dittatura? Ebrahim Raisi è un nome che molti iraniani istruiti considerano una vergogna per l’Iran.

Con la nascita della Repubblica islamica, e per ordine Ruhollah Khomeini, il leader estremista religioso dell’Iran, qualsiasi opposizione divenne punibile con la morte. L’esecuzione segreta e senza alcuna giustificazione di prigionieri politici, e la loro sepoltura in fosse comuni, divenne cosa quotidiana nonostante sia un grave crimine contro l’umanità.

A quel tempo, Ebrahim Raisi era il vice procuratore dell’epoca, Morteza Eshraghi. Entrambi hanno avuto un ruolo diretto nelle esecuzioni. In modo tale che testimoni e prigionieri politici dell’epoca confermano la sua presenza persino sul luogo delle esecuzioni. Molte di quelle vittime erano giovani, in alcuni casi avevano meno di 20 anni, e il loro crimine era stato quello di essere stati trovati in possesso di volantini contro il regime.

Ebrahim era un giovane novizio senza possedere le qualifiche per occupare la posizione di vice procuratore. Ma la Repubblica islamica non aveva bisogno di un’autorità retta, bensì di mettere a capo dell’amministrazione del paese i fedeli e impegnati nella repressione dei suoi oppositori.

Raisi è stato Primo deputato della Magistratura dal 2004 al 2014 . Dal 2014 al 2015 è stato anche Procuratore generale. Dal 2012 al 2021, ha lavorato come Pubblico ministero presso il Tribunale speciale del clero per ordine diretto di Seyyed Ali Khamenei, la Guida suprema. Da allora fino ad oggi, innumerevoli iraniani, tra cui attivisti per i diritti umani e giornalisti, attivisti ambientali sono stati giustiziati senza passare attraverso un giusto processo e che fossero note le accuse mosse contro di loro segretamente o apertamente.

Secondo molti attivisti per i diritti umani, il suo è il nome politico più odiato nella storia dell’Iran dopo quelli di Ruhollah Khomeini e Ali Khamenei.

A lui sono anche rimproverate l’inflazione, la debolezza del governo, la violazione della libertà di espressione e la repressione delle donne, le esecuzioni segrete, lo stupro di prigioniere politiche e la recente repressione degli oppositori politici di cui il mondo è stato testimone negli ultimi tre anni dopo l’esplosione della lotta delle donne e la nascita di un movimento diffuso per la libertà della vita.

Molte famiglie delle oppositori uccisi negli ultimi tre anni non sanno nemmeno dove sono sepolti i loro figli. E in alcuni casi si è trattato di giovani sotto i 18 anni. Qualsiasi protesta da parte delle loro famiglie è stata contrastata con gli arresti domiciliari o con il carcere.

Tanti iraniani, come stanno confermando gli interventi sui social non sono affatto tristi per la morte di un dittatore.

Saedeh Lorestani