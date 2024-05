Domani la Cei presenta il Vademecum sulle comunità energetiche

Si terrà mercoledì 22 maggio la presentazione istituzionale del Vademecum per le Comunità energetiche rinnovabili, preparato dal Tavolo tecnico della segreteria generale della Cei. All’incontro interverranno il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Paolo Arrigoni, presidente del Gestore dei servizi energetici, e Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del Gse.

Il Vademecum, spiega il card. Zuppi, intende promuovere “un dibattito costruttivo all’interno delle nostre comunità rispetto a che cosa possiamo fare per favorire uno sviluppo più sostenibile e un uso più solidale delle risorse ambientali, nella speranza di incoraggiare la nascita di progettualità in questo ambito all’interno della Chiesa”. “Tanto più – aggiunge – le comunità energetiche saranno innanzitutto ‘comunità’, raccogliendo le energie migliori all’interno delle nostre chiese e della società più in generale tanto più sapranno includere i soggetti più fragili e svantaggiati creando percorsi virtuosi; tanto più sapranno essere strumento per una corretta gestione dei beni e delle risorse affidate alle Chiese per le generazioni future di fedeli”.

L’evento si terrà alle ore 14, presso la sede della CEI di Circonvallazione Aurelia 50 a Roma. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Conferenza Episcopale Italiana.