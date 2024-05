Temperature globali: siamo a + 2,5 9

Venezuela primo paese al mondo a perdere i ghiacciai delle proprie montagne. La conferma che con l’innalzamento delle temperature globali non si può più scherzare.

La notizia giunge proprio mentre centinaia dei più importanti scienziati climatici del mondo annunciano che l’aumento del riscaldamento sta per toccare i 2,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Siamo dunque ben lontani dalla possibilità di rispettarein gli obiettivi concordati a livello internazionale e nella condizione di attenderei altre catastrofi ambientali.

È stato The Guardian di Londra a sentire i più importanti ricercatori in materia che per l’80% si sono detti convinti del fatto che la crescita delle temperature sarà molto più consistente del limite indicato per mettere in sicurezza il nostro Pianeta. Solo il 6% di loro ritiene che il limite di 1,5°C sarà raggiunto.

Uno scenario del genere, con il ripetersi di ondate di caldo, inondazioni e incendi, ci fa attendere altre carestie, spostamenti di popolazioni e guerre.

Tutti gli scienziati premono su governi ed autorità nazionali affinché si avvii una seria politica climatica.

