Lo spettro del default per le aziende italiane

Il Credit Outlook 2024 di Cerved Rating Agency pone il problema del possibile fallimento per tante aziende italiani. L’insolvenza delle imprese continua a restare molto alto anche se per l’anno in corso si prevede un calo del rischio default dal 6,22% al 6,13% che interesserebbe, però, soprattutto le aziende più grandi mentre permane la situazione critica per quelle piccole e medie. E partendo dal presupposto che la Bce cominci davvero a tagliare i tassi.

I settori che dovrebbero andare meglio sarebbero quelli del turismo, della ristorazione e del farmaceutico a fronte dei comparti del tessile, della plastica e dell’agricoltura per i quali non ci si attende un andamento positivo.

L’indagine rivela che è peggiorato il livello di valutazione delle imprese per ciò che concerne la rischiosità di portafoglio che indica un calo rispetto al pre Covid dal 56,7% al 40,8% di fine 2023.

E’ prevista, inoltre, la possibilità che la politica monetaria restrittiva e un eventuale peggioramento dello scenario internazionale finisca per offrire addirittura un quadro peggiore e portare ad una crescita del rischio d’insolvenza e quindi di default per un crescente numero di aziende.