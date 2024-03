Pace: lettera aperta a Papa Francesco

Alla cortese attenzione di Sua Santità Papa Francesco

e p.c.

Al Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden

Al Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky

Alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen

Al Cancelliere della Germania, Olaf Scholz

20 marzo 2024

Caro Papa Francesco,

siamo donne e uomini che appartengono ad associazioni pacifiste laiche e religiose, presenti su tutto il territorio nazionale e che si riconoscono da sempre in tutte le Sue parole di Pace e in particolare in quelle pronunciate durante l’intervista della Tv svizzera di qualche giorno fa: “è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca e di negoziare” , “la parola negoziare è una parola coraggiosa”, “bisogna avere il coraggio di negoziare in tempo, cercando qualche paese che faccia da mediatore e non avere vergogna di negoziare prima che le cose siano peggiori”.

Purtroppo dalla stampa abbiamo appreso che in questi giorni i governi di alcune comunità internazionali, coinvolte nella guerra Russo-Ucraina, hanno criticato e rifiutato in un coro unanime l’esortazione contenuta in queste Sue giuste parole, preferendo continuare ad istigare il “martoriato popolo ucraino” a combattere fino all’ultimo uomo, rifornendolo di armamenti sempre più sofisticati, invece di propugnare il cessate il fuoco e creare le condizioni per un accurato negoziato che studi le ragioni di entrambe le parti e porti ad una soluzione condivisa.

Con la nostra lettera vogliamo esprimerLe sia tutta la nostra gratitudine, per aver parlato apertamente del “coraggio del negoziato” in un mondo di guerre continue dove sembra ormai dimenticato, sia la nostra più sincera solidarietà per tutte le critiche opportunistiche che sta ricevendo.

Siamo certi di interpretare i sentimenti di tanti cittadini, angosciati dai tragici eventi che si susseguono e che stanno determinando una escalation bellica inarrestabile con distruzioni, sofferenze e migliaia di morti.

Con affetto e gratitudine,

Cristina Rinaldi, Comitato Pace e non più Guerra

Antonella Trocino, Costruttori di Pace

Ginevra Bompiani, Pace Terra Dignità

Patrizia Sterpetti, WILPF Italia

Linda Santilli, Il Coraggio della Pace

Antonella Galetta, Costruttori di Pace

Iosè Maria Tarallo, Comitato Pace e non più Guerra

Ugo Mattei, Generazioni Future

Alfonso Navarra, Disarmisti Esigenti

Luisa Morgantini, Assopacepalestina

Maria Orsini, Costruttori di Pace

Maria Ricciardi Giannoni, Liberacittadinanza

Vincenzo Vigna, Costruttori di Pace

Ferdinando Vurchio, Europa per la Pace

Sandra Carpi Lapi, Comitato fiorentino Fermiamo la Guerra

Ilva Palchetti, La Fucina per la non violenza

Chiara Giunti, Firenze contro la Guerra

Laura Marcheselli, Firenze contro la guerra

Noemi Eisera, Schierarsi, Piazza di Milano

Tiziana Piccone, Pace Terra e Dignità

Rita Anna Scavone, Coordinamento per la Pace, Milano

Paolo Grillo Baldi, Comitato Pace e non più Guerra

Stefano Falomi, Costruttori di Pace

Matteo Scarlato, Comitato Pace Alto Tavoliere

Alba Castellani, Pace Terra Dignità

Leonardo Cribio, Coordinamento per la Pace, Milano

