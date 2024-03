I valori della Costituzione nel pensiero e nell’opera di don Milani. Napoli 20 marzo. ore 10.00 – Sala degli Angeli, Via Suor Orsola 10 – Napoli

La giornata si propone di esplorare quanto dei valori costituzionali possa riconoscersi nel pensiero e nell’opera di don Milani, a partire dai grandi temi della giustizia sociale e il superamento di tutte le barriere che ostacolano la piena partecipazione alla comunità, che limitano di fatto la libertà delle persone, tutti principi questi sanciti dalla Costituzione.

La Giornata prevede una Prima sessione, in cui si proporrà una lettura del percorso biografico e del modo in cui don Milani ha integrato i valori costituzionali nei suoi insegnamenti e nella sua attività, rivolgendosi in particolare al pubblico più giovane, di studenti e studentesse, quello più a rischio di fuoriuscire dai canali istituzionali di istruzione e formazione e restare così intrappolati nei dispositivi di riproduzione delle disuguaglianze sociali senza

saper cogliere le opportunità di superamento delle barriere e degli ostacoli alla partecipazione.

Tale sguardo ben risponde oltretutto alla funzione sempre più strategica che viene richiesta all’Università, al suo essere motore nei territori in cui insiste, al suo assumere la Terza missione come funzione anche civile, di promozione della conoscenza e valorizzazione dei saperi calati nei territori. E nella giornata dell’Università particolarmente rilevante mettere al centro le persone più a rischio, quelle più deboli e meno attrezzate per far fronte

alle sfide del quotidiano vivere e trovare il proprio posto all’interno della società.

Il coinvolgimento di Enti e associazioni del territorio, che animeranno la Seconda sessione, vuole arricchire così la discussione, consentendo di esplorare le implicazioni pratiche di tali valori nella vita quotidiana e nelle dinamiche sociali specifiche del territorio.

Il Convegno si propone dunque come occasione per riflettere sulle intersezioni tra la visione di don Milani, i valori costituzionali e la realtà contemporanea, promuovendo una discussione su temi di rilevanza sociale, culturale e giuridica. mercoledì 20 marzo 2024 – ore 10.00 – Sala degli Angeli, Via Suor Orsola 10 – Napoli

I Sessione

Introduzione e Saluti

Lucio d’Alessandro, Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Pasquale Marro, Consigliere nazionale UCIIM

ore 10.30 Modera | Alfonso Barbarisi, AIDU

Relazione introduttiva

S. E. Mons. Nunzio Galantino, Presidente della Fondazione Paolo VI per la Cultura Cattolica in Italia – Presidente emerito APSA

Gennaro Carillo, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Storia del pensiero politico

Difficile uguaglianza. Don Milani tra storia e mito

Luigi Frati, Già M. Rettore Università La Sapienza di Roma

Le dis-pari opportunità

Davide Borrelli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Tecniche della comunicazione

Capacità, merito, valutazione. A che punto siamo?

ore 12.30 Dibattito con gli Studenti

Modera | Chiara Priore, Di.S.A.L.

ore 13.15 Conclusione

ore 15.00 – Biblioteca Pagliara, Via Suor Orsola 10 – Napoli

II Sessione : TAVOLO TEMATICO SULLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI VALORI COSTITUZIONALI SUL TERRITORIO

Introduzione

Ciro Pizzo, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Modera | Filomena Zamboli, DIESSE

Il Tavolo vuole offrire l’opportunità di esaminare in modo approfondito l’intersezione tra i valori fondamentali della Costituzione italiana e l’eredità di don Milani, con un focus particolare sull’educazione, la partecipazione civica e il ruolo delle istituzioni nel promuovere tali valori sul territorio campano.

Saranno presenti i Dirigenti dell’Istituto Comprensivo (I.C.) Virgilio IV e dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (I.P.S.E.O.A.) Duca di Buonvicino, Stefania Ferraro, Presidente del Corso di laurea magistrale in “Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali” dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Sono stati invitati rappresentanti degli Enti e delle Associazioni del territorio e i componenti del Comitato di indirizzo del Corso di Studi magistrale in “Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali” dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

ore 17.00 Conclusioni

S. E. Mons. Fabio Fabene, Consulente Ecclesiastico Centrale AIDU e Segretario Congregazione per le Cause dei Santi

Giuseppe Desideri, Segretario generale AIMC

Coordinamento scientifico Ciro Pizzo, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in collaborazione con: UCIIM diesse, AIDU, Di.S.A.L., AIMC, DIE – Centre de recherche au sujet de Désaffiliation, Incertitude, Exclusion

Coordinamento Evento Margherita Musello

