Più guerre, più rifugiati

Nel 2023 l’Unione Europea ha ricevuto il maggior numero di richieste di asilo dalla crisi dei rifugiati del 2015-2016. Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), nel corso dell’anno scorso sono state più di un milione le persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno dei paesi europei A conferma di come i conflitti in atto fanno indirizzare verso il Vecchio continente un numero crescente di richiedenti asilo.

Il paese che ha ricevuto il numero più alto di domande è stata la Germania e i siriani, con il 38%, sono il gruppo più numeroso tra i richiedenti seguiti subito dagli afgani.

Il milione di richiedenti si aggiunge ai 4,4 milioni di ucraini entrati in Europa sfuggendo alla guerra seguita all’invasione russa.

Aumentato il numero dei richiedenti tra i palestinesi dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 cui è seguito l’intervento nella striscia di Gaza da parte di Israele.

Nel frattempo, Frontex, l’Agenzia europea per la protezione delle frontiere, ha registrato il più alto aumento di attraversamenti irregolari in entrata in Europa dal 2016.

