Rompere il silenzio – di Saedeh Lorestani

Il trambusto della vita sociale, il ritmo frenetico delle cose, gli eventi politici e sociali senza sosta e, soprattutto, il contrasto tra la pace interiore delle persone e quanto ci spinge a tacere ogni giorno sempre di più. La vita quotidiana, la confusione e la paura del futuro ci costringono a essere indifferenti a ciò che accade e a preferire trascorrere la maggior parte del nostro tempo pensando solo a ciò che abbiamo realizzato finora.

Molti esseri umani in tutto il mondo scelgono loro rappresentanti che promettono di occuparsi della nostra sicurezza. Una pratica che, di solito, conosciamo sin da bambini. Ad esempio, in una famiglia consideriamo responsabili i nostri genitori. Fin dall’infanzia crediamo che i nostri genitori rappresentino la nostra pace e il nostro benessere.

Quando entriamo nella vita sociale, ci troviamo di fronte a persone che ricoprono ruoli diversi. Ad esempio, l’insegnante ci insegna e noi lo consideriamo responsabile della nostra educazione. Oppure, il nostro datore di lavoro è responsabile del coordinamento, dell’ordine e della gestione della nostra struttura lavorativa. Un presidente è un rappresentante del popolo per la corretta attuazione delle leggi politiche e sociali. Nominiamo un avvocato per gestire le nostre questioni civili e penali. Scegliamo un leader come leader di un paese e lo consideriamo responsabile della crescita e dello splendore del nostro paese. Pratichiamo la fiducia nel tempo. Confidiamo nel corretto svolgimento delle loro responsabilità da parte dei rappresentanti della nostra vita sociale.

Ora la domanda è: i nostri eletti svolgono correttamente il proprio lavoro? La risposta non è molto semplice. Perché queste persone gestiscono una serie di cose che a volte sono nascoste alla nostra vista, o magari i nostri interessi si confondono con altre questioni, quindi dobbiamo essere pazienti e silenziosi davanti a ciò che sta accadendo. Oggi, i social media e le notizie ci tengono in una certa misura informati sugli eventi e troviamo il potere di analizzarli sulla base delle nostre conoscenze.

Sappiamo tutti che negli ultimi anni sono accaduti eventi diversi e talvolta sfortunati in tutto il mondo. Questi eventi hanno talvolta portato reazioni come movimenti sociali e rivendicazioni individuali e sociali. Questi movimenti, e le loro proteste in molti casi sono stati accompagnati da violenza, dall’omicidio e persino dall’esecuzione di migliaia di persone. Quelle che si considerano responsabili della propria vita e non sono interessate a tacere e a fidarsi solo delle notizie che ascoltano. Ma ciò che sta accadendo dimostra che abbiamo commesso un errore nella nostra scelta? Il fatto di aver commesso un errore non è così importante perché commettere un errore fa parte del pensiero. L’importante è non ripeterlo e non tacere davanti ad esso.

Il silenzio è una parola strana. Perché è una delle caratteristiche distintive sia del saggio, sia dello stolto. Sta a noi scegliere in quale categoria rientrare.

Come dice il filosofo tedesco Nietzsche: Alcuni si siedono nella loro palude e dicono attraverso le canne: “La virtù è sedersi tranquillamente nella palude”. Rompere il silenzio e dire ciò che è giusto può evitare che un bambino venga sepolto sotto le macerie o regalare il dono della danza a due giovani belli e amorevoli. E mantenere il sorriso sulle labbra di un genitore. E per rendere il mondo intero un posto più bello in cui vivere.

Saedeh Lorestani