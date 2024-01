Domani a Roma: incontro sulle vittime civili delle guerre

Il 18 gennaio 2017 è stata istituita la Giornata Nazionale per le Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel mondo, che si celebra ogni 1° febbraio, un’importante iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere la pace e garantire la sicurezza dei civili durante i periodi di conflitto.

Area Cultura con l’UNHR Council Italia, l’Organizzazione Internazionale per lo sviluppo delle Relazioni Diplomatiche, il Comitato Internazionale Cooperazione Sviluppo e l’Istituto per la Cultura Italiana, ha organizzato per il 18 gennaio 2024 alle ore 15,00 presso Palazzo Valentini a Roma un importante conferenza con patrocini istituzionali e internazionali.

La conferenza convocata in occasione di questa giornata assume un ruolo fondamentale nel promuovere la consapevolezza e l’azione concreta.

L’obiettivo principale della conferenza è quello di sottolineare la cruciale importanza di preservare la vita e l’incolumità dei civili in situazioni di guerra, assicurando al contempo il passaggio sicuro degli aiuti umanitari. A tal fine, è stato invitato un variegato panel di partecipanti, inclusi rappresentanti delle istituzioni religiose senza distinzione di credo, figure delle istituzioni politiche, esperti di criminologia e geopolitica, psicologi, sociologi e operatori umanitari.

La presenza di rappresentanti religiosi mira a coinvolgere le comunità di fede nella promozione della pace, incoraggiando il dialogo interreligioso come strumento di comprensione reciproca e cooperazione. Le istituzioni politiche sono chiamate a lavorare congiuntamente per adottare politiche e iniziative atte a prevenire e risolvere i conflitti, mentre gli esperti di criminologia e geopolitica offriranno una prospettiva analitica per comprendere le dinamiche sottostanti dei conflitti.

L’inclusione di psicologi e sociologi sottolinea l’importanza di affrontare le conseguenze emotive e sociali dei conflitti sulla popolazione civile, contribuendo così a sviluppare strategie di supporto psicologico e sociale. Infine, la partecipazione di operatori umanitari evidenzia la necessità di coordinare gli sforzi per garantire la distribuzione efficiente degli aiuti alle comunità colpite.

In sintesi, la conferenza mira a promuovere una visione olistica e collaborativa per affrontare le sfide legate ai conflitti, unendo diversi settori della società per lavorare insieme verso la costruzione di un mondo più pacifico e sicuro.