Gli americani contro Biden per la gestione della guerra Israele – Hamas

Gli elettori ampiamente disapprovano il modo in cui il presidente Biden sta affrontando il sanguinoso conflitto tra israeliani e palestinesi. Sono le conclusioni di un sondaggio condotto da The New York Times con il Siena College. I più giovani sono molto più critici rispetto agli elettori più anziani sia della condotta di Israele, sia per la risposta dell’amministrazione Usa alla guerra di Gaza. Biden, così, rischia la corsa per la riconferma anche per le vicende belliche esplose tra Hamas e Israele.

Gli elettori inviano segnali contrastanti sulla direzione che la politica americana dovrebbe prendere con quelli che vorrebbero maggiori pressioni da parte di Biden su Israele affinché riduca la sua azione militare per evitare ulteriori vittime civili che sono quasi quanto coloro che, al contrario, pensano che Israele debba proseguire con il suo intervento sul campo.

Il quotidiano newyorkese vede nei risultati del sondaggio un presagio per Biden che si appresta ad entrare nel vivo dell’anno elettorale ed anche per le relazioni a lungo termine tra lo Stato ebraico e gli Stati Uniti. Per Biden aumentano le difficoltà a mantenere unita la coalizione che gli consentì di entrare da presidente alla Casa Bianca e questo nota il Times, nonostante gli indicatori economici diventano più positivi e permangano i problemi legali dell’ex presidente Donald J. Trump.

In questo momento, gli elettori registrati affermano di favorire Trump rispetto a Biden nelle elezioni presidenziali del prossimo anno di due punti percentuali, dal 46% al 44%. L’indice di approvazione del lavoro del presidente è sceso al 37%, in calo di due punti rispetto a luglio.

