“Oltre lo specchio di Alice- governare l’innovazione nel cambiamento d’epoca” . Il libro di Piero Bassetti

Presentato ieri ad Assisi il Libro di Piero Bassetti: “Oltre lo specchio di Alice- governare l’innovazione nel cambiamento d’epoca” è un’analisi sistemica, stimolante, innovativa, sul “balzo oltre lo specchio” – metafora ricca di significati – che l’Autore propone al lettore e che invita alla riflessione.

Piero Bassetti è uomo dalla multiforme esperienza sociale, culturale e politica, svolta ai massimi livelli, per decenni, sia in Italia che all’estero, che gli consente una visione futurologica stimolante e innovativa, nell’ambito della quale propone il concetto di “Italici”, che riguarda i 250 milioni, nei quattro continenti (qualcuno c’è forse anche in Antartide) e sui quali la Patria d’origine non può più porre un velo di dimenticanza o, peggio, un approccio burocratico; essi infatti rappresentano un “patrimonio” che non può e non deve esser trascurato.

L’autore, che è un “baldo diversamente giovane”, si è collegato in videoconferenza nel corso della presentazione che è stata coordinata da Umberto Laurenti, anche lui dalla multiforme esperienza culturale e politica, nazionale ed internazionale, grande amico dell’Autore e già segretario generale della Fondazione Sorella Natura, della quale è socio benemerito. L’evento è reso possibile dalla Fondazione Perugia, che lo ha ospitato nella splendida sede di Piazza del Comune in Assisi.

Per il prossimo 26 gennaio è organizzata a Roma al Senato una nuova occasione per la presentazione di quest’ultima opera di Piero Bassetti.

Presiderà Pier Ferdinando Casini. Relatori: Piero Bassetti, Silvia Costa, Francesco Rutelli, Umberto Laurenti, Giuseppe Terranova, Maria Chiara Prodi, la presidente della stampa estera in Italia. Sarà un’occasione anche per festeggiare i 95 anni di Piero Bassetti e commemorare David Sassoli a due anni dalla sua scomparsa. Sarà visibile in streaming. Titolo: ITALIANI ED ITALICI VERSO LE ELEZIONI EUROPEE.