A Gaza i cristiani rischiano l’estinzione

Al Jazeera di oggi pubblica un reportage a firma di Federica Marsi e Ruwaida Amer che affronta la situazione che vive la comunità dei cristiani della Striscia di Gaza (CLICCA QUI)

Al Jazeera ricorda che almeno 10.569 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre dove si ritiene vivano tra 800 e 1.000 cristiani che costituiscono la più antica comunità cristiana del mondo, risalente al I secolo.

Mitri Raheb, pastore evangelico luterano e fondatore dell’Università Dar al-Kalima di Betlemme, ha affermato che è concepibile che l’attuale conflitto segnerà la fine della sua lunga storia dei cristiani nella Striscia.

“Questa comunità è in pericolo di estinzione”, ha detto Raheb ad Al Jazeera. “Non sono sicuro che sopravviveranno ai bombardamenti israeliani, e anche se sopravvivessero, penso che molti di loro vorranno emigrare. Sappiamo che entro questa generazione il cristianesimo cesserà di esistere a Gaza”.

L’emittente araba in lingua inglese ricorda che nel IV secolo, Gaza, situata lungo un’importante via commerciale con accesso a un porto vivace e a una città cosmopolita, divenne un importante centro missionario cristiano. Dopo il 1948, quando fu fondato lo Stato di Israele e 700.000 palestinesi furono sfollati dalle loro case in quella che divenne nota come la Nakba, o “catastrofe”, altri cristiani palestinesi si unirono alla comunità dell’enclave costiera.

Le stime indicano che il numero di cristiani a Gaza è diminuito negli ultimi anni rispetto ai 3.000 registrati nel 2007, quando Hamas assunse il controllo completo della Striscia, innescando il blocco israeliano e accelerando la partenza dei cristiani dall’enclave colpita dalla povertà.

Al Jazeera prosegue ricordando che in Cisgiordania i cristiani sono circa 47.000 persone secondo un censimento del 2017. Ma anche lì la violenza e la persecuzione hanno destabilizzato la comunità. “Gli attacchi al clero e alle chiese sono quadruplicati quest’anno rispetto allo scorso anno”, ha detto Raheb.

Il 1° gennaio, pochi giorni dopo che Israele aveva votato per il governo più di estrema destra della storia del Paese, due uomini non identificati hanno fatto irruzione nel cimitero protestante di Monte Sion a Gerusalemme e hanno profanato più di 30 tombe, spingendo lapidi a forma di croce e frantumandole con pietre.

Il 26 gennaio, una folla di coloni israeliani ha attaccato un bar armeno nel quartiere cristiano della Città Vecchia di Gerusalemme, gridando “Morte agli arabi… Morte ai cristiani”.

Un paio di giorni dopo, gli armeni che lasciavano una cerimonia funebre nel quartiere armeno sono stati attaccati da coloni israeliani che portavano dei bastoni. Un armeno è stato spruzzato con spray al peperoncino mentre i coloni scalavano le mura del convento armeno, cercando di abbattere la sua bandiera, che aveva una croce sopra.

Gli attacchi hanno continuato ad aumentare, di pari passo con i tentativi israeliani di “mettere a tacere qualsiasi voce proveniente dai palestinesi all’interno di Israele”, ha detto Raheb.

“Sono coloni terroristi ebrei, ma la comunità internazionale non li riconosce come tali perché fanno parte della stessa [mentalità] coloniale”, ha detto, aggiungendo di temere che la costante minaccia della violenza alla fine potrebbe scacciare il cristianesimo dal mondo. Terra Santa.

Al Jazeera ha anche raccolto la testimonianza di un uomo, Ramez al-Souri, che una volta tornato ha Gaza, sta ancora cercando di comprendere le ragioni della morte dei suoi tre figli, Suhail, Majd e Julie, nel bombardamento della chiesa di San Porfirio.

“L’edificio conteneva civili che non appartenevano alla comunità cristiana”, ha detto, riferendosi al gruppo palestinese Hamas, che ha lanciato l’attacco a sorpresa nel sud di Israele il 7 ottobre che ha portato al bombardamento israeliano.

Al-Souri aveva sperato che i suoi cari fossero al sicuro in un luogo sacro, ma nemmeno la santità dei suoi locali poteva proteggere la sua famiglia dai bombardamenti israeliani. È noto che l’esercito israeliano ha preso di mira anche le scuole delle Nazioni Unite che ospitavano donne e bambini sfollati, nonché ospedali, ambulanze e forniture umanitarie.

“I miei tre figli sono usciti sfigurati dagli effetti del missile e delle schegge”, ha detto, ancora visibilmente sotto shock, giorni dopo.

“Non posso credere che non parlerò e non giocherò più con loro nella mia vita.”

