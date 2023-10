Oggi, giornata di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione.

Il cardinale, proponendo questa giornata di digiuno e preghiera, ha espresso “grande dolore e sgomento per quanto sta accadendo. Ancora una volta ci ritroviamo nel mezzo di una crisi politica e militare. Siamo stati improvvisamente catapultati in un mare di violenza inaudita. L’odio, che purtroppo già sperimentiamo da troppo tempo, aumenterà ancora di più, e la spirale di violenza che ne consegue creerà altra distruzione. Tutto sembra parlare di morte”.

Secondo il Patriarca Pizzaballa “finché non si affronterà la situazione palestinese, la stabilità non tornerà in questa zona”.