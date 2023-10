La volgarità degli islamici estremisti o la difesa dei diritti del popolo palestinese? Parlo ovviamente dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele.

Gli estremisti islamici hanno compiuto questo atto criminale e terroristico con il pretesto di difendere i diritti del popolo palestinese.

Il riconoscimento del sionismo e dello Stato di Israele non è stata una questione sollevata dalla comunità internazionale senza motivo. La guerra contro Israele e gli ebrei da parte di molti paesi arabi ha cause antiche. A partire dal 1917 quando il ministro degli Esteri britannico, Arthur James Balfour, presentò agli ebrei britannici una dichiarazione in base alla quale gli ebrei potevano stabilirsi in Palestina. Cosi, i palestinesi hanno avviato il conflitto con Israele fin dall’inizio perché alcuni dei loro diritti fondamentali e legali non erano inclusi nel testo dell’accordo.

Secondo un istituto di ricerca americano, il numero dei musulmani nel mondo è di 1,57 miliardi di cui il 60% vive in Asia. Un quinto dei musulmani del mondo vive in Medio Oriente e Nord Africa. Il conflitto tra le tendenze musulmane sciite e sunnite in Medio Oriente è considerato un’antica tradizione. 43 anni fa, dopo la vittoria della rivoluzione islamica dell’Iran, il potere dei musulmani sciiti aumentò grazie al sostegno della Repubblica islamica dell’Iran. Secondo un rapporto pubblicato da Voice of America dello scorso anno, ben 19 gruppi sono stati schierati intorno a Israele dove operano su procura della Repubblica islamica dell’Iran. I più famosi di questi gruppi sono Hamas e Hezbollah. Inoltre, l’unione dei musulmani del Pakistan, dell’India, dell’Afghanistan, della Malesia e di alcuni paesi arabi come il Qatar ha delegato al leader iraniano il potere sciita su tutti i paesi del Medio Oriente.

Uno dei più strenui oppositori della Repubblica islamica dell’Iran è Israele. Israele, come gran parte del popolo iraniano, credono che la Repubblica Islamica dell’Iran e il suo potere militare e strategico, vale a dire le Guardie Rivoluzionarie e la Forza Quds, siano un governo islamico estremo che sostiene attività terroristiche in Medio Oriente e nel mondo. Grazie al supporto della Russia, la Repubblica islamica dell’Iran ha raggiunto significativi sviluppi militari e nucleari in 43 anni. Questo potere ha aumentato l’antisemitismo della Repubblica islamica dell’Iran.

Il governo della Repubblica Islamica dell’Iran è un governo estremamente religioso e dittatoriale contro cui lottano da oltre un anno le donne iraniane.

Difendere i diritti della nazione palestinese da parte della Repubblica Islamica è stata solo una tattica per mettere in campo milizie estremiste e utilizzarli per favorire i giochi di alleati quali Russia, Siria ed altri paesi arabi.

