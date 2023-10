Covid: più contagi e più morti

Da un lancio della AdnKronos

Casi e morti Covid continuano ad essere in lieve aumento in Italia. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre si registrano 44.139 nuovi contagi, il 13,8% in più rispetto alla settimana precedente (quando i casi erano 38.775). I morti sono 137, il 6,2% in più rispetto alla scorsa settimana (quando erano 129). E’ quanto emerge dal bollettino settimanale diffuso nell’ambito delle attività di monitoraggio Covid-19 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità.

E’ in lieve aumento il tasso di positività. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre è stato pari al 16,3%, 0,9 punti percentuali in più rispetto alla settimana precedente (15,4%). In aumento i tamponi effettuati, 270.748, +7,8% rispetto alla scorsa rilevazione (251.160).