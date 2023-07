Non con la violenza. Tavola rotonda a Torino il 19 luglio

Il Centro Dar al Hikma, in collaborazione con il Coordinamento Interconfessionale Regionale “Noi siamo con voi”, organizza la tavola rotonda “NON CON LA VIOLENZA”

Per un dialogo costante e duraturo di pace e di solidarietà, per una riconciliazione tra le diverse culture e per un maggior coinvolgimento dei giovani “nuovi cittadini” di origine straniera.

Il ruolo delle associazioni e delle moschee nei processi di integrazione e prevenzione dei fenomeni di ghettizzazione e radicalizzazione.

Relatori:

– Sara Zambaia, Consigliera regionale e Vice Presidente del Comitato per i Diritti Umani e Civili della Regione Piemonte.

– Giovanna Pentenero, Assessore al lavoro, attività produttive coordinamento politiche per la multiculturalità del Comune di Torino.

– Giampiero Leo, Portavoce del Coordinamento Interconfessionale Regionale “Noi siamo con voi” e Vice Presidente del Comitato per i Diritti Umani e Civili della Regione Piemonte.

– Esponenti di diverse Confessioni Religiose e Associazioni della società civile.

Modera Younis Tawfik, Presidente del Centro Dar al Hikma.

Mercoledì 19 luglio 2023, ore 18.00 presso il Centro culturale Italo Arabo Dar al Hikma – Via Fiochetto, 15 – Torino