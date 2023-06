Pnrr: la grande prova per il Paese – di Maurizio Cotta

La bolla del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, è esplosa, ma non tutti sembrano pronti a valutarne pienamente implicazioni e conseguenze. L’attenzione politica si appunta ora sulle responsabilità del governo Meloni per i ritardi nella realizzazione, oppure sulla questione dei controlli concomitanti o successivi della Corte dei Conti sulle spese del PNRR. Questo è politicamente legittimo e rientra nella valutazione che progressivamente si viene facendo delle capacità e dei limiti dell’attuale governo. Tuttavia queste schermaglie politiche non dovrebbero

mettere in ombra la questione molto più ampia della primaria rilevanza per l’Italia, ma anche per l’Unione Europea di tutto questo processo. E’ il caso quindi di fare il punto separando le questioni importanti da quelle marginali.

Cominciamo dall’inizio, cioè dal significato generale del programma europeo entro il quale si collocano il PNRR italiano, come quelli degli altri paesi beneficiari. Il programma europeo Next Generation EU dal quale dipendono i PNRR dei vari paesi è stato la risposta innovativa e coraggiosa dell’Unione Europea alla grande crisi pandemica del COVID. Elaborato nel luglio 2020 e ratificato a dicembre dello stesso anno questo piano da 750 miliardi di euro ha un significato di grande portata europea per più motivi. Ha mostrato una inedita capacità dell’Unione Europea di

reagire con grande prontezza ad una grave crisi alla quale gli stati membri da soli non sarebbero stati in grado di rispondere. Lo ha fatto esprimendo concretamente e su scala economicamente massiccia il principio di solidarietà che deve tenere unita l’Unione. E, non ultimo punto, ha aperto la strada sino ad allora preclusa alla possibilità di un indebitamento dell’Unione per far fronte ai bisogni degli stati membri più in difficoltà. Queste risorse, in parte costituite da somme a fondo perduto e in parte da prestiti ai tassi molto bassi che l’Unione può ottenere sui mercati finanziari, sono stati distribuiti tra i paesi in ragione dei loro maggiori o minori bisogni e delle loro richieste.

Per tutte queste caratteristiche innovative la riuscita complessiva di questo programma di ripresa e ammodernamento delle economie europee rappresenta una sfida di primaria importanza per l’Unione. Sebbene sia solo un programma temporaneo giustificato dalla crisi pandemica, un suo successo potrebbe aprire la strada a una futura maggiore e più regolare capacità dell’Unione di intervenire in maniera solidaristica per promuovere lo sviluppo e la coesione economica degli stati membri. Un suo fallimento rappresenterebbe invece una seria battuta d’arresto su questa strada.

E’ dunque interesse comune che il Next Generation EU riesca globalmente e nelle sue componenti nazionali. Se il successo del NGEU è di grande rilevanza a livello europeo, lo è altrettanto a livello dei singoli stati e in particolare, per quel che ci riguarda, per l’Italia, che è stato il paese che ha ottenuto l’ammontare maggiore di fondi. Ricordiamo che se la perdita stimata del PIL italiano per effetto del COVID è stata per il 2020 di 156 miliardi di euro (il 9% del prodotto interno), l’importo ottenuto dall’Europa è stato di 191 miliardi (più 13 del fondo REACT-EU). Dunque una cifra di notevole entità da aggiungere alle normali risorse dello stato italiano. Queste nuove risorse potrebbero /dovrebbero essere fondamentali per un paese che, se oggi sta mostrando capacità di ripresa encomiabili dopo la recessione da COVID, viene da livelli medi di crescita molto bassi rispetto alle altre economie europee per tutti gli anni duemila.

La discussione e il dibattito politico dovrebbero concentrarsi, sia per quel che riguarda il governo che per l’opposizione sui temi fondamentali che sottendono un buon uso di questa grande opportunità. I temi sono tre: la finalizzazione dei progetti a rimediare le carenze del sistema Italia, la capacità dei soggetti pubblici e privati, centrali e periferici implicati, di elaborazione di progetti di qualità europea, l’efficace e pronta attuazione dei progetti decisi. Ciascuno di questi tre temi interroga le forze di governo (prima di tutto), ma anche le forze di opposizione che sono state in passato al governo e che puntano a ritornarci. Se si volesse alzare un poco l’asticella della discussione politica potrebbero essere l’oggetto di un grande e serio dibattito nazionale sullo stato del paese.

Alcune considerazioni in breve sui tre punti. La finalizzazione dei progetti (ovviamente entro le linee guida stabilite dall’Unione Europea) richiede una forte capacità di individuare le priorità del paese (sviluppo infrastrutturale, superamento dei divari nord-sud, rafforzamento delle strutture scolastiche, transizione ecologica…) senza disperdere le risorse in mille rivoli, ma anche di costruire un ampio consenso intorno ad esse. La elaborazione di progetti che passino la selezione europea, che siano coerenti con le finalità generali e che siano attuabili presuppone, come sa bene chi ne ha elaborati e vinti per esempio nel campo della ricerca, capacità tecnico-manageriali non indifferenti che in genere mancano nelle nostre amministrazioni pubbliche. Infine la attuazione dei progetti richiede un marcato orientamento degli apparati amministrativi al risultato invece che alle regolarità formali nonché la capacità di cooperare tra diversi apparati invece di trincerarsi nella difesa del proprio recinto.

Le vicende del PNRR mostrano che su ciascuno di questi tre fronti sono emerse difficoltà e carenze serie. Una sorpresa? Niente affatto, per chi abbia prestato attenzione alle vicende passate di altri meno grandi fondi europei (come quelli regionali) rispetto ai quali si sono tradizionalmente manifestate estese difficoltà, ritardi e non adempimenti. Basta consultare anche l’ultimo rapporto della CGIA di Mestre (CLICCA QUI) che segnala come dei 64,8 miliardi europei dei fondi di coesione (cui si aggiungono 17 miliardi di cofinanziamento nazionale) per il periodo 2017-2020 siano stati spesi al 31 dicembre 2022 solo il 54%!

Salta agli occhi immediatamente che c’è un problema strutturale grande come una casa che coinvolge il nostro sistema amministrativo centrale e periferico, un problema che da un governo all’altro non è stato seriamente affrontato se non con toppe piazzate all’ultimo momento. La questione dei fondi PNRR costituisce dunque un benvenuto stress test su larga scala delle capacità del sistema Italia e dovrebbe essere l’occasione per un franco esame di coscienza che coinvolga l’intera classe dirigente del paese. Un esame di coscienza da affrontare con lucidità e senza fughe verso scappatoie miracolistiche.

Maurizio Cotta