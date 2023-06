Corte dei conti sul Pnrr: i controlli li faremo

Il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino è stato chiaro intervenendo ieri a un convegno sui controlli del Pnrr organizzato dall’Università Cattolica: “continuerà ad essere proficuamente esercitato, anche in corso di esercizio con le modalità di cui l’articolo 3 comma 4 della legge 20 del 94 richiamato dall’articolo 7 del dl 77 del 2021. E, dunque, mediante il cosiddetto controllo sulla gestione”.

“Tale controllo – ha proseguito Carlino-, garantito dall’articolo 100 della Costituzione e come tale non comprimibile, se non con legge costituzionale, è finalizzato alla verifica della legittimità e della regolarità della gestione, anche ai fini del referto semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr. I cittadini chiedono trasparenza sui costi delle opere, sui tempi e sulle modalità della loro realizzazione”.