“La prigionia dei vecchi e degli inutili”. Un documentario e una firma per difendere gli anziani

La giornalista Barbara Pavarotti, ha realizzato un docu/film sugli abusi legati all’amministrazione di sostegno per gli anziani dal titolo “La prigionia dei vecchi e degli inutili” e chiede, rivolgendosi soprattutto ai colleghi giornalisti, una firma per cancellare la legge che affida ad una sola persona la vita di chi si trova fragile e indifeso.

No alla prigionia degli anziani e degli “inutili”. basta con le migliaia di ricoveri coatti e con gli anziani sottoposti a “tutela” giudiziaria: gli anziani non devono mettere piede nei tribunali, non sono dei criminali. Firma anche tu contro l’intrusione giudiziaria nella vita dei soggetti vulnerabili (CLICCA QUI). Questo il tiolo del messaggio diretto ad “impedire che gli anziani, solo perché vecchi, vengano sottoposti all’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, che li priva di ogni diritto”.

Barbara Pavarotti fa riferimento alla sua esperienza diretta visto che le viene impedito da oltre un anno di vedere il suo compagno di 78 anni ricoverato coattivamente in una struttura privata contro la sua volontà. La collega, però, parla di una condizione generale in cui possono finire per essere coinvolti tanti anziani, magari trascinati a forza persino il tribunale e sono costretti a vivere dei gravi traumi.

Scrive Barbara Pavarotti:” questa legge vuole sottoporre ad amministrazione di sostegno, chiunque abbia “una qualche infermità fisica o mentale o anche solo ‘anziani con qualche ombra’ ” è una follia che esiste dal 2004. Possibile, mi chiedo, che i diritti dei nostri anziani debbano continuare a essere così calpestati nella più totale indifferenza? Dietro i recenti casi mediatici (Dora, Bice) c’è un amministratore di sostegno, ma i media si guardano bene dall’approfondire. Interessa solo il gatto Ignazio. La stessa figlia di Dora contesta questo.

Un primo piccolo passo – aggiunge Barbara Pavarotti- lo stiamo facendo con l’associazione radicale “Diritti alla Follia”, che ha elaborato una proposta di riforma della legge del tutto ignorata dal Governo. Piccole proposte, ma utilissime. Per questo stiamo raccogliendo firme per un manifesto che manderemo al Capo dello Stato. (CLICCA QUI)

Ho fatto il primo e unico docufilm finora realizzato in Italia sugli abusi legati all’amministrazione di sostegno per gli anziani. Sbattuti a centinaia di migliaia in strutture contro la loro volontà. Parcheggio in attesa della morte. In queste strutture oggi 100.000 persone sono ancora sottoposte a contenzione. Negli Usa si fanno inchieste giornalistiche, girano documentari, in Italia nulla. Il mio docufllm si chiama “La prigionia dei vecchi e degli inutili” e ha decine di testimonianze inedite. Sono diventata un’esperta in materia, mi contatta una marea di “vittime” e ti chiedo aiuto, con la tua firma, perché il presidente Mattarella può, se vuole, chiedere di cambiare la legge. Troppo vaga e fonte di abusi pazzeschi, come dimostro, con tante testimonianze, nel mio docufilm (CLICCA QUI).