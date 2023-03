Il crollo della grande banca. Sembriamo al riparo … per ora – di Guido Puccio

Ancora una volta assistiamo al fallimento di una banca. Accade in America, con il collasso della Silicon Valley Bank (SVB). La notizia è stata dirompente e inaspettata, anche per quello che ha sempre significato il nome della valle californiana dove sono nati e cresciuti i colossi della nuova era digitale.

Meno note, per ora, sono le possibili conseguenze, anche se le borse europee hanno reagito con forti cadute rispetto a quella americana che invece ha sostanzialmente tenuto. Per avere solo un’idea di quanto sia stato fulminante l’accaduto a un istituto che era tra le prime venti banche americane, è sufficiente considerare a qual punto siano giunte le reti della finanza nel tempo che viviamo.

Non solo le imprese, ma anche l’uomo della strada, oggi può disporre di bonifici, incassi, pagamenti, trasferimenti dalla sua banca ad altre, a clienti e a fornitori, in qualsiasi parte del mondo con un clic dal proprio telefonino. Senza parlare delle migliaia di operazioni al minuto che avvengono sui mercati dei capitali e delle merci.

Il fatto nuovo è che SVB è fallita in due giorni, mentre si accingeva a correre ai ripari aprendo il proprio capitale a un colosso come Goldman Sachs che si era detta disponibile ad intervenire. Erano però necessarie ventiquattro ore per avviare l’operazione e in questo breve lasso di tempo la banca non è stata in grado di far fronte alle richieste dei clienti. La causa scatenante del dissesto, infatti, è già stata ben definita: la banca raccoglieva dalle imprese clienti depositi a vista e li impiegava a medio lungo termine, prevalentemente in titoli di Stato del governo americano. Pagava i depositi l’uno per cento e li impiegava al tre per cento. Gli aumenti dei tassi di interesse hanno provocato una perdita di valore dei titoli in portafoglio (quando si alza la remunerazione, perdono valore i titoli già in corso) l’attivo si è svalutato e il passivo è diventato tutto a vista, complice il panico che in questi casi si diffonde.

