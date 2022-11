Qualità dell’informazione calo dei giornali e dei telegiornali

Continua a calare le vendita dei giornali e il numero di chi segue giornalmente i quotidiani telegiornali. Aumentano invece, stando ai dati diffusi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni attraverso il periodico rapporto dell’Osservatorio sulle Comunicazioni, quanti via web seguono i principali siti d’informazione.

Nei sei primi mesi di quest’anno, sono state vendute 1,57 milioni di copie di giornali, con un calo di oltre il 9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma in solo quattro anni il calo delle vendite nelle edicole precipitato del 32%.

Per quanto riguarda l’ascolto dei telegiornali se aumenta leggermente nella fascia del tardo pomeriggio e prima serata è stato registrato una notevole flessione in quella che va dalle 12:00 alle 14:00.

Non c’è dubbio che questo sia il frutto della lenta, ma continua maggiore utilizzazione del web per ciò che va altro lo svago, ma è evidente che si deve registrare una disaffezione nei confronti dei tradizionali organi d’informazione, cartacea e televisiva, perché evidentemente non sono più in grado di recuperare una diffusa sfiducia e diffidenza che va di pari passo con il disinteresse per la vita politica e sociale.

Soprattutto i giornali pagano un lungo periodo di “asservimento” ai grandi potentati politici ed economici, tra di loro fortemente legati e connessi. E questo spiega perché a differenza con quanto accade per la stampa nel resto del mondo manchino sempre più grandi inchieste e, soprattutto, quello spirito d’indipendenza che rende credibile il giornalismo e la comunicazione indipendente. Per quanto riguarda i telegiornali è sempre più evidente come i partiti, e soprattutto i capi partiti, monopolizzino l’informazione e, salvo poche sacche di libera informazione, sempre comunque messe in pericolo, è forte il senso della dipendenza da parte di tutte le testate della tv che svolge un servizio pubblico come di quelle private.