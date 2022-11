Vaccinazione e idiozie governativa

Il sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, decisamente non è all’altezza del compito. Non è in grado di rappresentare, come dovrebbe essere per chi ricopre un tale ruolo istituzionale in questi tempi di pandemia, un punto di riferimento e di rassicurazione per gli italiani. Anzi, le sue dichiarazioni possono diventare un fattore di disorientamento per l’opinione pubblica e di conseguente, possibile danno non irrilevante anche sul piano della salute pubblica, ove desse respiro alle tesi “no-wax”.

Ad ogni modo, quel che ha detto Gemmato mostra quale sia il vero spirito con cui il Governo ha riammesso in servizio anticipatamente centinaia di medici contrari ai vaccini. In secondo, luogo dà una plastica rappresentazione dell’infima, inaccettabile qualità di certa classe politica che la destra offre all’Italia.