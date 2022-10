Perché Adinolfi ce l’ha tanto con la Egonu?

Politica Insieme ha lanciato un twitter a seguito del commento di Mario Adinolfi sullo sfogo della campionessa italiana di pallavolo Paola Egonu, dimostrando davvero una grave mancanza di rispetto umano nei confronti di una ragazza di 24 anni costretta spesso a caricarsi sulle spalle l’intera Nazionale di pallavolo femminile.

Si vede che ad Adinolfi la Egonu proprio non piace. Visto che già l’anno scorso si era lamentato del fatto che la nostra atleta, considerata una delle più forti pallavoliste, se non la più forte, al mondo fosse stata scelta come portabandiera della squadra italiana alle Olimpiadi di Tokyo del 2021. Giunse a scrivere: «senza nessun merito sportivo», ma solo per il fatto che «incarna un cliché». A conferma di come spesso pur di farsi riprendere qualche dichiarazione non si accerta che il cervello sia connesso oltre che a verificare la coerenza con quel cristianesimo che si sbandiera tanto, anzi lo si … brandisce alla ricerca di voti che non arrivano.

Ce l’ha con la slanciata ed atletica Paola perché offre esattamente un’altra immagine? Oppure, perché lei è di pelle scura. Oppure ancora, perché ha dichiarato la propria omosessualità? E, poi, perché non riflettere sul fatto che quelle della giocatrice sono state frasi “rubate” mentre si sfogava con l’allenatore della nazionale. Non si è trattato di dichiarazioni ufficiali, e non si capisce perché pretestuosamente Adinolfi le prenda per tali.

Comunque, Adinolfi ignora di quante ragazze, così come i ragazzi figli d’immigrati siano orgogliosi d’essere nostri connazionali e, forse anche per quello, si stanno facendo onore, da italiani, nelle università, nel lavoro, per poi non parlare dello sport.

Ecco il testo del twitter di Politica Insieme: “Adinolfi, lo sciacallaggio è tra le cause principali della caduta di credibilità della politica. In particolare, il cattolicesimo politico lo ripudia in tutte le sue forme. Particolarmente quando colpisce le persone. Siamo vicini a Paola Egonu, persona e campionessa.”.