Mons Simoni è tornato alla Casa del Padre

Non è facile parlare della dipartita di mons Gastone Simoni. Un padre, un amico, un autentico sacerdote e vescovo che verso tutti aveva un moto di empatia, comprensione e disponibilità. Un uomo di fede e di grande intelligenza politica che aveva fatto propria la sollecitazione ad impegnarsi affinché la Carità si dilatasse nella più ampia dimensione pubblica.

E’ stato uno dei principali ispiratori della nascita di Politica Insieme su cui è intervenuto più volte per sollecitare la ricostituzione di un’area d’intervento politico attraverso cui l’ispirazione cristiana potesse trasformarsi in un impegno generoso e disinteressato per presentare quel “pensiero forte” che egli non aveva mai lasciato cadere.

Credette nel successivo passaggio della costituzione di INSIEME raccomandandosi che il partito non perdesse mai la fisionomia pienamente laica, autonoma, programmatica e costituita da facce nuove.

Mons Simoni per anni si era speso perché, senza alcun intento integralista, ci fosse una mobilitazione intesa in pieno ed esclusivo spirito di servizio per il bene del Paese e degli italiani che hanno bisogno di solidarietà. Continuo il suo invito a ritrovare “concreti esempi ispiratori” per testimoniare e indicare “un’idea politica davvero espressiva del progetto di autentica “trasformazione” profonda delle cose di questo mondo alla luce della “vera novità” di ispirazione cristiana a cominciare dagli assetti internazionali che sempre più si rivelano radicalmente decisivi per la vita politica d’oggi”. Come scrisse su queste pagine il 16 marzo scorso, fortemente colpito dalla guerra in Ucraina (CLICCA QUI).

Ci leggeva e ci commentava ogni giorno. Incuriosito dalle complessità della politica, delle dinamiche sociali, culturali ed antropologiche che era sempre sua cura approfondire e che, se gli era possibile, diventavano oggetto di suoi discreti, ma intensi commenti.

Mai banali le sue riflessioni e sempre pronto a sollecitare affinché ci fosse la comprensione degli altri. Ma al tempo stesso, fermo sui principi e pronto anche a precisare ciò che andava precisato. A partire dal carattere laico del nostro impegno. Sempre si è dimostrato più laico di molti, tanto aveva studiato ed assorbito le lezioni di Sturzo, De Gasperi e Moro e forte della vicinanza con Giorgio La Pira. Questo non gli impediva di ricordare tutti noi e lo sforzo avviato nel corso delle sue preghiere affinché non venisse mai smarrita la via.

Entrato in seminario all’età di nove anni, mi disse una volta, di non essersi mai pentito di quella scelta che ha saputo interpretare nella maniera più alta possibile da uomo di fede e da cittadino pienamente consapevole di cosa significhi il senso della Vita, l’istinto solidale e l’essere partecipe pienamente delle relazioni da coltivare con gli altri.

La perdita di mons Simoni è compensata dalla certezza che ci sta seguendo, che continuerà a farlo e che non ci farà mancare la sua sollecitazione.

Oggi sarà allestita la camera ardente nella Cattedrale di Fiesole. I funerali saranno organizzati dalla Diocesi di Prato il cui Vescovo informerà sulla data e sugli orari del funerale.

Giancarlo Infante

