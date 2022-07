Per le strade di Roma

Non c’è bisogno di molti commenti su di un tema che molta politica romana, ma non solo, preferisce continuare a tenere sotto voce se non, addirittura, a silenziare. Se il Sindaco Gualtieri e il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, “battessero un colpo” …

Rifiuti abbandonati in San Lorenzo in Lucina

I turisti e i rifiuti al Pantheon

A pochi passi da Montecitorio

Di fronte alla Chiesa Nuova, in Corso Vittorio

La “palude” in città

La “palude” a due passi dal Vaticano