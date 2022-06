Francesco: dietro la guerra in Ucraina ci sono i fabbricanti d’armi

Francesco è stato fermo nel condannare la brutalità e la ferocia di questa guerra. Cose nelle quali si distinguono le truppe “mercenarie” utilizzate dalla Russia. “Ma il pericolo- aggiunge il Papa- è che vediamo solo questo, che è mostruoso, e non vediamo l’intero dramma che si sta svolgendo dietro questa guerra, che è stata forse in qualche modo o provocata o non impedita, E registro l’interesse di testare e vendere armi. È molto triste, ma in fondo è proprio questo a essere in gioco. Qualcuno può dirmi a questo punto: ma lei è a favore di Putin! No, non lo sono. Sarebbe semplicistico ed errato affermare una cosa del genere. Sono semplicemente contrario a ridurre la complessità alla distinzione tra i buoni e i cattivi, senza ragionare su radici e interessi, che sono molto complessi”.

Il Papa ha colto l’occasione per ricordare che quella in Ucraina non è l’unico conflitto che sconvolge il mondo. Gli altri sono lontano dai nostri occhi e toccano meno direttamente i nostri interessi. Ma questo non ci autorizza a dimenticare che, dice il Papa, “il mondo è in guerra”.