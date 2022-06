In Germania si viaggerà con soli 9 euro al mese

Per i prossimi tre mesi, i tedeschi potranno viaggiare a loro piacimento, in lungo e in largo per la Germania spendendo solo nove euro al mese. Nel progetto sono inclusi tutti i trasporti locali e regionali su treni, autobus e metropolitana , ma non i treni a lunga percorrenza. Resta in ogni caso una risposta sia all’aumento del costo della vita, sia all’inquinamento causato dalla circolazione automobilistica. La risposta non si è fatta attendere. Così il Ministro dei trasporti, Volker Wissing, ha potuto annunciare l’immediata vendita di sette milioni di biglietti.

Il Governo federale rimborserà le 16 autorità che gestiscono i trasporti locali per 2,5 miliardi di euro per coprire i costi aggiuntivi del personale e del carburante.

Un’idea anche per l’Italia?