Autobiografia di una vita “nel palazzo”

L’emozione di servire la propria nazione, questa è la motivazione ispiratrice di ”Una vita nel Palazzo”, di Michele

Marino (Gangemi Editore) una autobiografia-reportage con le recensioni di Nunzio Galantino e Gianni Letta, che l’autore definisce in sintesi ”un modo nuovo ed originale per introdurre il cittadino nel Palazzo, virtualmente e in punta di piedi, sicché potrà sbirciare cosa succede all’ interno delle segrete stanze del potere”.

Il racconto fatto da un esperto di comunicazione istituzionale e tecniche legislative, appunto Michele Marino, è curato nei dettagli e rivolto ad una serie di destinatari: dai cultori della politica ai ”sani nazionalisti”, alla gente comune ed in particolare a studenti delle superiori e universitari i quali, attratti dalla bellezza del Palazzo, Chigi o Madama o Montecitorio che sia possano entrare idealmente nel ondo dell’ alta amministrazione, affacciandosi alla mitica ”stanza dei bottoni”. Il tutto a cavallo tra la fine del Novecento ed i primi vent’anni del III Millennio, tra la Prima e la Seconda Repubblica, scorgendone i tratti essenziali, inauditi o inediti, con un approccio ‘smart’ ed a sprazzi ironico.

Michele Marino, una lunga vita nei ”Palazzi del potere” è stato Cerimoniere del Presidente del Consiglio, Ciampi e Vice Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, I e II governo Berlusconi (nel primo a soli 39 anni) ed ha collaborato con ben cinque autorità politiche al governo del Paese. E’ stato anche Docente presso le scuole della Pubblica Amministrazione e ideatore dei Corsi sulle tecniche legislative e promotore dell’ apertura dei

”palazzi” alle visite guidate come membro del ”Comitato per i giovani e le Istituzioni repubblicane”.

I ricavi della vendita del volume sono interamente destinati ad ”Operazione Colomba” Comunita’ Papa Giovanni XXIII di Rimini.